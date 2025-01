Ilrestodelcarlino.it - Truffe informatiche e IA, ecco come affrontare le sfide

e Intelligenza Artificiale" è stato il tema al centro del convegno tenutosi a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno, organizzato dal Lions Club Valle del Savio, riscuotendo grande successo. Patrocinato dal Comune di Mercato Saraceno e introdotto dal presidente del Lions Club, Michele Crociani, è stato sviscerato questo tema di grande attualità e rilevanza in quanto la crescente minaccia delle, sono sempre più sofisticate grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Protagonisti del convegno sono stati la dottoressa Anna Grieco, Sostituto Commissario della Polizia di Stato e Responsabile della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Forlì, e Angelo Giangrandi, Assistente Capo Coordinatore ed esperto in Open Source Intelligence) e Social Media Intelligence.