Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 26 gennaio: domenica di creatività per i Gemelli, chiarezza per il Capricorno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox per262025!volge al termine, ma il nuovo anno è ancora tutto da scoprire. Questainvita a fare un primo bilancio dei progetti avviati, sfruttando la calma del weekend per riflettere e pianificare. La Luna, in un aspetto interessante, porta sensibilità e intuizioni profonde, mentre Venere e Mercurio incoraggiano il dialogo e l’amore. È un giorno ideale per dedicarsi ai propri affetti e ricaricare le energie in vista di una settimana intensa. Lasciate che l’armonia di questa giornata vi guidi verso scelte che risuonano con i vostri desideri più autentici.diFox, per262025, segno per segnoEcco le previsioni per ogni segno:ArieteCari Ariete, lavi invita a rallentare un po’ e a dedicarvi al relax.