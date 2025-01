Inter-news.it - Darmian: «Inter con giusta voglia e attenzione. Sappiamo questo!»

Leggi su Inter-news.it

Matteoha parlato al termine di Lecce-, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 4-0. Queste le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Matteosi è così espresso a Sky Sport nel post-partita di Lecce-, sfida terminata con il punteggio di 0-4: «Siamo scesi in campo con la, facendo capire subito quello che volevamo. Le partite sembrano scontate, ma nessuna lo è realmente. Siamo stati bravi a indirizzarla nel migliore dei modi e a portare a casa il risultato.di dover essere sempre sul pezzo, di tenere sempre alta la concentrazione. Noimo continuare come stiamo facendo ultimamente. Mancano ancora diverse partite, noi cercheremo di fare il meglio possibile».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «con