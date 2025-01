Romadailynews.it - Roma: Acea Ato 2, ampliamento rete idrica a Marcellina, servizio sospeso il 29 gennaio

Ato 2 in una nota comunica che al fine di consentire la realizzazione di interventi di implementazione della, volti a migliorare l’efficienza del, e’ necessario effettuare una sospensione del flusso idrico del Comune di, in provincia di. Di conseguenza dalle 8:00 alle 24:00 di mercoledi’ 29si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nell’intero comune di.Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe. Per limitare i disagi ai cittadini, dalle 8:00 alle 24:00 del 29, e’ stato predisposto undi rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nei seguenti punti: Piazza Martiri della Foibe, Via(piazzale del Cimitero), Piazza 4 Novembre, Piazza Vittorio Veneto, Via Cristo Re (fronte Chiesa), Piazza Caduti sul Lavoro.