Trump sul caso Dazi | Meloni mi piace vediamo che succede

Donaldha recentemente espresso apprezzamento per la presidente del Consiglio italiana, Giorgia, rispondendo alla domanda di una giornalista di Mediaset riguardo a un possibile allentamento deiimposti dagli Stati Uniti sui prodotti italiani. “mimolto,cosa!”, ha dichiarato l’ex presidente statunitense, lasciando aperta la possibilità di una revisione delle politiche commerciali nei confronti dell’Italia.Un rapporto privilegiato traLa relazione tra i due leader appare solida, come dimostrato dall’invito ufficiale dialla premier italiana per l’Inauguration Day, evento a cuiha partecipato come unica leader europea presente. Inoltre, pochi giorni prima della cerimonia di insediamento, la premier italiana aveva già incontratoa Mar-a-Lago, in Florida, per un colloquio informale di quattro ore.