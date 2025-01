Iodonna.it - Creazioni gourmand, green, inaspettate... 5 trend della profumeria di nicchia per il 2025. A decretarle, è sempre più la Gen Z

Leggi su Iodonna.it

Continua ricerca di materie prime, lavorazioni altamente tecnologiche per far emergere nuovi lati di note olfattive già conosciute, piramidi olfattivepiù unisex. Le tendenze profumi per ilparlano soprattutto alle nuove generazioni, che si stannodi più avvicinando al mondoartistica e di. Ecco iche ci aspettano nei prossimi mesi. Capelli, 5dalla Milano Fashion WeekX Leggi anche › Trattamenti estetici: quali saranno iper il? Le tendenze profumi delpartono da Gen Z e MillennialsLaè il nuovo lusso.