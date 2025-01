Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Alberto Santorelli sposa la sua Ramona in un giorno simbolico

Fano (Pesaro e Urbino) 23 gennaio 2025 - Questa mattina, in un clima di intimità e autenticità,ha celebrato un nuovo capitolo della sua vita unendosi in matrimonio con la sua amataConsolini. Nonostante la delega ai grandi eventi,ha optato per una cerimonia sobria, circondato dall’affetto degli amici più stretti e dei compagni di partito della Lega. A celebrare le nozze il sindaco Serfilippi. La scelta della data La data scelta non è stata casuale: oggi si celebra il sodalizio tra Maria e Giuseppe, un simbolo di unione e dedizione familiare che riflette perfettamente i valori condivisi dagli sposi. Matrimonio sobrio e raffinatoConsolini era incantevole nel suo abito semplice e raffinato, irradiando eleganza e serenità. Accanto a lei,ha vissuto con emozione e gratitudine un momento che segna una nuova tappa importante nel suo cammino personale e affettivo.