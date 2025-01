.com - Dove acquistare la nuova serie Galaxy S25 in offerta

Leggi su .com

LaS25 è ufficiale ed è anche già possibilei tre modelli presentati da Samsung con un vantaggio a chi effettua il preordine: uno sconto sul costo ufficiale che consente diil modello da 1 TB a quello da 512 GB e il modello da 512 GB al costo di quello da 256 GB.Resta comunque valido anche il modello dello scorso anno che si può trovare a prezzo fortemente scontato,S24 Ultra nella vesione da 512 GB di archiviazione costa infatti 590€ in meno.Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo.S24 ULTRA 512 GB è il top da comprare con 590€ di scontoS25 scontato in preordine Acquista su AmazonSamsungS25 Ultra Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del produttore, Display 6.