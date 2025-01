Davidemaggio.it - Come parlare in diretta con il cast di Sanremo

Per i fan del Festival diè in arrivo una ghiotta occasione. Per la prima volta, i telespettatori avranno infatti la possibilità di, comodamente seduti a casa loro, con i protagonisti della storica kermesse canora. Da lunedì 10 a sabato 15 febbraio 2025 arriva ConversazioneEdition, un’edizione speciale del programma di RaiPlay di Giovanni Benincasa.Proprioprevede il format della trasmissione, che ha debuttato sulla piattaforma Rai lo scorso ottobre, a Conversazione si alterneranno in qualità di ospiti i diversi protagonisti di2025. Ogni giorno, ina partire dalle 17.00, i telespettatori potranno dunque cercare dicon loro, digitando il numero 0637722220.Un modo pensato per accendere ulteriormente i riflettori sulla competizione canora, che quest’anno vede il ritorno in qualità di direttore artistico di Carlo Conti, ospite della versione tradizionale di Conversazione a inizio novembre.