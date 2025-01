Ilrestodelcarlino.it - Università di Modena e Reggio Emilia, boom di immatricolazioni

, 22 gennaio 2025 – Sono 8.687 le ragazze e i ragazzi che per l’anno accademico 2024/25 hanno scelto l’degli Studi di, registrando una crescita del 5,4% rispetto all’anno precedente. Numeri che fanno ben sperare e che si collocano ben al di sopra della media nazionale, ferma a un aumento dell’1%. “La scelta di un Ateneo – commenta il Magnifico Rettore di Unimore, Prof. Carlo Adolfo Porro – è sempre un atto di fiducia, verso l’istituzione e verso il futuro che si desidera costruire. I numeri registrati quest’anno raccontano di un’capace di essere punto di riferimento per chi cerca opportunità reali, un ambiente formativo solido e strumenti concreti per affrontare le sfide del domani”. Dei nuovi iscritti, 4.716 sono donne e 3.971 uomini. I dati evidenziano come il numero delle immatricolate sia cresciuto più del doppio rispetto a quello degli immatricolati: +7,43% contro +2,93%.