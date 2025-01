Digital-news.it - Champions ? OGGI PSG - Manchester City in diretta TV8, a seguire Gialappas Night

Leggi su Digital-news.it

La UefaLeague, con il nuovo format che promette più spettacolo ed emozioni, arriva su TV8,l’unico canale in chiaro del digitale terrestre dove si possono vedere le partite della massima competizione europea per club: per la prima volta infatti, e per tutta la fase a girone unico, TV8 propone, ogni mercoledì, inalle ore 21.00, un top match tra i più prestigiosi club stranieri.Mercoledi, 22 Gennaio, alle ore 21.00, ine in chiaro va in scena il super match PSG -, valido per la 7a giornata della fase campionato. Entrambe le squadre sono in corsa per un posto nei playoff, con il PSG a quota 7 punti e ila quota 8.La telecronaca targata Sky Sport sarà di Massimo Marianella e il commento di Lorenzo Minotti. Gianluigi Bagnulo sarà a bordo campo per interviste e collegamenti.