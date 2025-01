Secoloditalia.it - Sondaggio sontuoso per “Porta a Porta”: il governo arriva al 50% e FdI supera il 30 per cento

IlNoto perè un’altra incoronazione per ile per Fratelli d’Italia, che guadagna l’1,0% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 18 dicembre. Risultato: se si votasse oggi il partito che esprime il premier si attesterebbe al 30,5%. Il dato si affianca alla fiducia nell’operato del, che è in aumento eal 50 pernetto, salendo di un punto percentuale. L’esecutivo in crescita vede Forza Italia aumentare dello 0,1 pere assestarsi al 9, 2 per, la Lega stabile al 9 per. IlNoto segue una serie di altre rilevazioni che dall’inizio dell’anno vedono concordi gli analisti: mai undopo oltre due anni ha mantenuto e incrementato il suo consenso. Di fatto quello italiano è ilpiù stabile d’Europa e comprendiamo la frustrazione di un’opposisizione sempre più stonata e fuori tema.