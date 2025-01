Ilfattoquotidiano.it - La rivincita di Trump e il braccio teso di Musk: il potere digitale supera tutti gli altri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alla Nazione giura fedeltà il sovrano e al sovrano giurano fedeltà i suoi vassalli, alleati antichi o nemici riappacificati. La restaurazione del (ri)neopresidentepassa anche da momenti allegorici, come ildi, come l’ossequio dei signori della Silicon Valley, venuti in corteo fino a Washington. È ladel vecchio re, che fu bandito dai social dopo l’assalto di Capitol Hill; è la pubblica ammenda dei baroni big tech, che al pericolo di veder decapitati i propri latifondi hanno preferito una piccola gogna e un discreto tributo, finanziando la cerimonia stessa e gli sfarzi della corte.E hai voglia povero popolo a schernire (sulle sue stesse piattaforme) Zuckerberg, ex paladino delle minoranze riconvertito in boia di assorbenti, tanto la regola è sempre la stessa: per essere potenti bisogna sedere alla tavola del re.