Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo e Shaila contrari ai ripescaggi: “Non è giusto, per noi è un’incul*ta!”

Leggi su Isaechia.it

Come da rumor della vigilia, ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato il televoto per ilo di alcuni concorrenti eliminati dal. Dopo che il pubblico attraverso il primo sondaggio si è detto favorevole al rientro degli ex gieffini nella Casa, il conduttore ha lanciato un secondo televoto, i sei più votati avrebbero avuto l’opportunità di varcare nuovamente la porta rossa del reality show più ambito e discusso d’Italia.A ottenere il pass sono stati Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi (eliminata proprio durante la diretta), Federica Petagna, Iago Garcia e Michael Castorino. Esclusi dunque Stefano Tediosi, Clarissa Burt, Clayton Norcross e le Monsé. Ilaria Clemente, Eleonora Cecere e Yulia Bruschi invece avevano deciso di non partecipare alo per motivi personali.