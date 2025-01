Ilgiorno.it - Colori della vita. Collettiva alla Art Company

"I1" è il titolo, curata da Luigi Cavadini, che si inaugura venerdì 24 gennaio alle 18 negli spazi di The ArtComo, nel cortile interno di via Borgovico 163. L’esposizione raccoglie opere di Claudia Beulke, Mita Bolzoni, Marzia Mauri, Elisabetta Meneghello e Peter Seeling, artisti del gruppo Segreta Isola. Fa parte di un ciclo strutturato in tre esposizioni successive, collegate tra loro, con cinque artisti del territorio comasco per ogni esposizione. La mostra rimarrà allestita fino a mercoledì 5 febbraio, visitabile da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18.30, e sabato su appuntamento chimando il numero 335.8095646.