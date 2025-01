Thesocialpost.it - Cisgiordania, scontri e tensioni a Jenin: 6 morti e 35 feriti nell’operazione Muro di Ferro

Mattinata di sangue a, in. L’esercito israeliano ha lanciato un’operazione militare denominata “di”, provocando seie 35, come riportato dal ministero della Salute palestinese. Le forze israeliane hanno agito con l’obiettivo di contrastare il terrorismo nella regione, ha dichiarato il premier Benyamin Netanyahu.Leggi anche: Israele, Arbel Yehud resta ostaggio: liberata Emily Damari al suo postoNetanyahu ha spiegato che l’operazione rientra in una strategia più ampia per rafforzare la sicurezza in tutta la. Ha aggiunto che Israele continuerà a combattere l’asse iraniano ovunque si estenda, da Gaza al Libano, passando per Siria, Yemen e.La situazione in PalestinaIntanto, l’Autorità palestinese ha criticato l’operato di Israele e le recenti decisioni di Donald Trump, che ha annunciato la revoca delle sanzioni contro i coloni israeliani.