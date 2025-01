Ilfattoquotidiano.it - Bollette, il grido di dolore di imprese e Confindustria: “Costi fuori controllo (+ 50%), il governo intervenga”

Aziende italiane sul piede di guerra per idell’energia. Gli appelli alhanno cadenza quotidiana.stima un aggravio dipere famiglie di 10 miliardi di euro, conche costano il 50% in più della media dell’anno scorso E oggi Arvedi, uno dei più importanti gruppi siderurgici italiani, ha comprato pagine su tutti i principali quotidiani per descrivere come vengono strutturate le tariffe energetiche. Arvedi, azienda energivora, soffre particolarmente l’aumento dei. Ma va detto che la comunicazione lascia il tempo che trova, incluso il riferimento al “dovere di difendere i posti di lavoro” (e non i profitti della proprietà).Da sempre infatti il prezzo dell’energia la fa fonte più cara. Se la domanda è tale da richiedere di mettere in funzione anche le centrali meno efficienti perché chi produce energia a minor costo dovrebbe venderla a prezzi più bassi? Qualcuno direbbe “è il mercato bellezza”.