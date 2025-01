Nerdpool.it - The Kardashians: Disney+ svela il trailer ufficiale della sesta stagione

ha rilasciato ildi The, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 6 febbraio, con nuovi episodi ogni giovedì. Le prime cinque stagioniserie sono già disponibili in esclusiva su.Ecco il:Le Kardashian-Jenners tornano protagoniste per un altro anno ricco di sfide, traguardi e nuove avventure. Con un futuro incerto e un passato che continua a riemergere, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie e Kris si ritroveranno a fare affidamento l’una sull’altra per affrontare gli ostacoli di vite sempre più complesse, tra il ruolo di madri e quello di donne in carriera.Tra i produttori esecutivitroviamo Ben Winston, socioFulwell 73, insieme a Danielle King, Emma Conway, Elizabeth Jones ed Erin Foye.