Palworld festeggia il primo anniversario con delle novità

Se giocate a, sarete lieti di sapere che il gioco ha già compiuto il suoanno di vita, da quando è stato lanciato in Accesso Anticipato, e perre il lieto evento, il team di sviluppo ha annunciatointeressantiin arrivo.per ilanno diPartiamo subito dalle, le quali faranno sicuramente felici i giocatori, vale a dire:Introduzione del cross-play cooperativo.Trasferimenti globali dei Pal tra i mondi.Scenario del boss finale e conclusione della storia.Nuovi metodi per potenziare e migliorare i Pal.Aggiunta di nuovi contenuti, tra cui nuovi Pal e tecnologie.Collaborazioni con altri giochi, come Terraria.Prossimamente dunque potrete giocare in co-operativa con giocatori che sono su altre piattaforme, trasferire i Pal tra i vari mondi e concludere la storia.