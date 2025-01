Pronosticipremium.com - AZ Alkmaar-Roma, assenza rilevante per gli olandesi: van Bommel non recupera

Continua l’ottimo periodo di forma della, che in campionato è reduce da cinque risultati utili consecutivi, conditi anche da tre vittorie, di cui l’ultima contro il Genoa. I segnali di crescita da parte degli uomini di Ranieri dovranno però essere confermati anche in campo internazionale, in un impegno non semplice che li opporrà all’AZ. Contro glisi giocherà la settima giornata della fase campionato di Europa League, in un match molto delicato per le ambizioni giallorosse.La difficoltà dell’impegno sarà aumentata anche dal rendimento in trasferta della, che proverà a ritrovare una vittoria che manca dallo scorso aprile. Complice i risultati sottotono delle prime partite, per sperare nella qualificazione diretta agli ottavi di finale, i giallorossi dovranno obbligatoriamente vincere all’AFAS Stadion, sperando in qualche passo falso anche di chi la precede in classifica.