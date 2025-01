Ilgiorno.it - Arriva a Piuro il Tour de Suisse: “Un occasione unica per la nostra valle”

(Sondrio) – Se il Giro d’Italia si concede tre tappe in Albania, ildepuò ben concedersi un’incursione in Italia, con l’arrivo agià fissato per il 18 giugno. Una prima assoluta per la corsa a tappe elvetica, che per la prima volta nella sua storia sconfinerà nel nostro Paese, in una gara di saliscendi che partirà da Splügenpass. “L’arrivo delderappresenta non solo un evento sportivo di altissimo livello, ma anche un’opportunitàper promuovere le bellezze naturali e culturali della– spiega il sindaco Omar Iacomella –. Oltre al valore sportivo, l’arrivo delderafforza ulteriormente il legame tra Italia e Svizzera, un rapporto già consolidato nel tempo grazie alle molteplici collaborazioni tra i due Paesi. Queste sinergie hanno portato a grandi risultati in diversi ambiti, dimostrando come la cooperazione transfrontaliera sia un elemento chiave per lo sviluppo del territorio”.