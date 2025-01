Juventusnews24.com - Zazzaroni sicuro: «Juve perfetta contro il Milan, come a Bergamo Thiago Motta ha preferito puntare su questo dettaglio». La sua analisi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24commenta così la vittoria dellail: l’del noto giornalista dopo il 2-0 dei bianconeriIvan, tramite il suo editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport, ha così commentato il successo per 2-0 dellail.IL COMMENTO – «Bella ma assai vulnerabile nel finale di, martedì scorso. Soltanto bella, a tratti molto bella, ieri col. Laha così vissuto la sua prima settimana da, giocando un calcio piacevole, fresco, relazionale (mi vergogno di averlo scritto: corro subito a confessarmi) e raccogliendo punti importanti, forse addirittura decisivi nella corsa Champions. La verità è che quando comanda la palla la partita ne guadagna sempre. L’interpretazione fornita dallaè stata: cosìha fatto il possibile per vincere trascurando inoltre l’orizzontale per il verticale: non è peraltro il momento di fare calcoli, ma quello di recitare la tabellina del tre».