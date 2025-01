Romadailynews.it - Italiano intraprende un’avventura culturale per celebrare la Festa di primavera cinese

Per Giacomo Bechini, un residente 29enne di Firenze, in Italia, ladidi quest’anno e’ piu’ di una semplice vacanza: e’ un’opportunita’ per immergersi nella cultura della terra natale di sua moglie e vivere tradizioni che ha imparato ad ammirare. Sposato con una donna, Bechini ha sviluppato un profondo legame con la cultura, un legame che attribuisce all’influenza di sua moglie. “Mi ha trasmesso una passione per la cultura, e abbiamo deciso che quest’anno sarebbe stato il momento perfetto per andare in Cina eladicon la sua famiglia”, ha detto Bechini con entusiasmo. Il viaggio di Bechini lo portera’ in alcune delle destinazioni piu’ iconiche della Cina. Partendo da Pechino, ha in programma di visitare la Citta’ Proibita e il Tempio del Cielo.