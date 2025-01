Allerta in rete della Polizia Postale | attenzione alla nuova campagna di phishing

Leggi su Ilfaroonline.it

“L’ultimain ordine di tempo contro le truffe segnalata dsulla sua pagina Facebook “Commissariato di PS Online – Italia” con un post riguarda unadiche prende di mira gli utenti Telegram”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa dello Sportello dei diritti.“Si raccomanda di prestare la massimaa messaggi ricevuti, – si legge ancora – anche da contatti memorizzati in rubrica, che invitano a cliccare su link per la visione di contenuti e che conducono a una pagina clonepiattaforma, dove viene richiesto l’inserimento del proprio numero di telefono e di altri dati personali. L’inserimento dei dati e il completamentoprocedura consente ai cybercriminali di impossessarsi dell’account Telegram e di utilizzarlo per inviare ulteriori messaggi truffa dello stesso tipo a tutti i contatti in rubrica.