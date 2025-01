Ilrestodelcarlino.it - Per i suoi 50 anni si regala la maratona di Dubai

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche Ravenna è stata protagonista delladel. A rappresentare la città, ha corso Daniela Jurcuta, rumena di origini ma residente a Ravenna da oltre vent’, che in carriera aveva già affrontato altre sfide prestigiose, come ladi New York nel 2022, per due volte la 100 km del Passatore e ladi Atene lo scorso novembre. LaMarathon è una delle competizioni podistiche più prestigiose al mondo e attira atleti professionisti e amatori da ogni angolo del pianeta. Jurcuta, avvalendosi dell’organizzazione di Ovunque Running, partner ufficiale per l’Italia, ha voluto festeggiare icinquat’affrontando i 42,195 chilometri del percorso, immersa in uno scenario unico, tra il deserto e gli imponenti grattacieli della metropoli. Daniela ha chiuso col tempo di 4 ore 38 minuti e 49 secondi, piazzandosi al 218esimo posto.