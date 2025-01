Sport.quotidiano.net - Dakar, il trionfo. Sanders e Al Rajhi, i signori delle sabbie

Per entrambi è una prima volta: Daniel(foto) e Yazeed Alsono i vincitori della, il rally fra ledell’Arabia più duro di sempre. Il successo divale ancora di più: è il primo di un saudita., in sella a una Ktm Red Bull, cinque vittorie di stage su 12 totali, si è imposto nella categoria moto. Sesto nell’ultima tappa del raid, nella classifica generale ha preceduto di 8’5’’ lo spagnolo Tosha Schareina (Honda Monster), terzo il francese Adrien Van Beveren (Honda) a 14’16’’. Festeggia tutta l’Arabia Saudita con Al, protagonista al volante di una Toyota non ufficiale. Al secondo posto in graduatoria si è piazzato il sudafricano Henk Lategan (Toyota) a 3’5’’, terzo lo svedese Mattias Ekstrom (Ford) a 20’21’’.