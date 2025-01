Lanazione.it - A tredici anni porta una pistola vera agli amici

Leggi su Lanazione.it

All’uscita di scuola con unacon se’ un proiettile e scatta qualche fotografia con gli. Le immagini finiscono sotto l’occhio dei genitori che avvertono la preside e da qui la segnalazione ai carabinieri. Lui, 13, aveva rubato l’arma a un parente durante le feste di Natale. Succede in Valdichiana, una delle quattro vallate della provincia di Arezzo. Siamo nei pressi della scuola Martiri di Civitella, nell’omonimo Comune. Non è chiaro ancora se l’arma sia stata estratta nel perimetro di competenza dell’istituto o meno: gli investigatori sono al lavoro e tutto dovrà essere accertato nei contorni. Fatto sta che una decina di giorni fa un ragazzino aveva in mano una semiautomatica. Era l’8 di gennaio, le classi erano appena tornate dal lungo ponte natalizio. L’arma era scarica, il colpo non era in canna ma lui, 13, aveva anche un proiettile, rubato anche quello ad un parente durante le vacanze di Natale.