Pronosticipremium.com - Ranieri conferma: “A fine stagione smetto, la Roma cercherà un nuovo allenatore”

Leggi su Pronosticipremium.com

Ogni parola sulla grandezza di Claudiosarebbe ridondante e non sufficiente per descriverlo, ma tant’è che un uomo che, a 73 anni, aveva deciso di appendere fischietto e cronometro al chiodo per dedicarsi alla famiglia, ha risposto per la terza volta alla chiamata della suain difficoltà, senza esitare un secondo. Anche in questo mandato la mano del tecnico giallorosso si sta sentendo, una squadra che da disastrata ha ritrovato una parvenza di equilibrio, solidità e fiducia nei proprio mezzi, tutte cose che hanno fatto addirittura pensare ad una possibile permanenza in panchina anche oltre lacorrente.Proprio di questo ha voluto parlare il diretto interessato, conche ha annunciato cosa lo aspetta nel futuro prossimo in un’intervista a Dribbling per Rai Sport, che andrà in onda domani, sabato 18 gennaio, alle 18:30 su Rai 2: “Adi allenare, è il momento di dire basta.