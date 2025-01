Lanazione.it - Montecatini, cantieri ovunque: dal PalaTerme allo stadio Mariotti. E c’è il caso piscina comunale

Leggi su Lanazione.it

Terme, 17 gennaio 2025 – A che punto sono i lavori di ristrutturazione nei principali impianti sportivi cittadini, progettati e programmati dalla precedente amministrazione? Luca Bini, assessore ai lavori pubblici difa il punto sulla situazione. “La prossima settimana – annuncia – andrà in approvazione la variante relativa alla copertura del progetto relativo al, dove i lavori sono partiti la scorsa estate. È stato cambiato il sistema con cui la nuova copertura sarà agganciata sopra a quella esistente, nell’ottica della sicurezza. In fase di capitolato e di progettazione esecutiva non era stata fatta un’indagine completa. La parte dei lavori non legata a questo aspetto sta procedendo. A breve sarà approvata una nuova variante, che esula dal progetto complessivo, per il cambio del parquet.