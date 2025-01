Puntomagazine.it - UNICEF sull’annuncio di un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza

La guerra ha imposto un tributo orribile ai bambini di: 14.500 sono morti, altre migliaia feriti, circa 17.000 sono non accompagnati o separati dai loro genitori.? Meno della metà dei 36 ospedali disono funzionanti. La produzione di acqua è inferiore al 25% della capacità. Quasi tutti i 2,1 milioni di abitanti del territorio stanno affrontando alti livelli di insicurezza alimentare. Queste le dichiarazioni della direttrice generale dell’Catherine Russell 16 gennaio 2025 – “L’accoglie con favore l’annuncio di un accordo diiltra le parti in conflittodi. Si tratta di un accordo atteso da tempo per i bambini e le famiglie di, che hanno sopportato più di un anno di bombardamenti e privazioni, e per gli ostaggi ae le loro famiglie in Israele, che hanno sofferto così tanto.