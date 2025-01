Sostenibilità, ecco come i microbi nascosti proteggono le acque costiere

Leggi su Ildenaro.it

Le comunitàche che vivono nelle falde acquifere all’interno della sabbia delle spiagge svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della qualita’ delle. E’ quanto emerge da un nuovo studio guidato dalla Stanford University e pubblicato su Environmentalology. Questiaiutano a scomporre le sostanze chimiche, compresi i nutrienti in eccessol’azoto, che possono provenire da fonti naturali,la materia vegetale in decomposizione, o da fonti umane,il deflusso agricolo e lereflue. Sfortunatamente l’innalzamento del livello del mare legato al cambiamento climatico minaccia questa funzione di depurazione. Per comprendere meglio le dinamiche di questo sistema di filtraggioco, il team di ricerca si e’ diretto a Stinson Beach, USA. Nel corso di due settimane, sia durante la stagione umida che quella secca, hanno raccolto campioni 24 ore su 24.