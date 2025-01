Lanazione.it - Ruba al supermercato, arrestato 28enne già gravato da numerosi reati

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 16 gennaio 2025 - Ladro didacontro il patrimonio e contro la persona. La Polizia di Perugia hain flagranza per furto agunbrasiliano, con obbligo di dimora nel Comune di Perugia. I fatti: poco dopo le 4 del mattino, l’uomo, dopo aver forzato la porta di un– situato in via Trasimeno Ovest – si è introdotto al suo interno arraffando generi alimentari per un valore di oltre 400 euro. L’allarme antintrusione ha fatto immediatamente scattare i controlli della guardia giurata che ha sorpreso e bloccato l’uomo nei pressi del parcheggio dell’esercizio commerciale, in attesa dell’arrivo della Polizia di Stato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno sottoposto a perquisizione il, attività che ha dato esito positivo.