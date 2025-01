Ilrestodelcarlino.it - Mercato delle auto in mezzo al guado: "Strada lunga per l’elettrico, intanto l’usato guadagna terreno"

"Ci mettiamo alle spalle un anno di transizione che abbiamo chiuso in maniera soddisfacente, guardando a un futuro che si annuncia all’insegnanovità e di importanti obiettivi da raggiungere". Sono le parole con le quali Mauro Ferri analizza il presente e il futuro prossimo del mondo dell’nel nostro territorio, forte di un punto di vista privilegiato garantito dalla presenza di nove sedi (tra i marchi Ford e Suzuki) sparse per tutta la Romagna. Col territorio cesenate come centro gravitazionale. "Venivamo da un contesto particolare – argomenta Ferri– caratterizzato dal periodo compreso tra il 2022 e il 2023 nel quale il problema della reperibilità dei materiali era una costante. I veicoli disponibili per la vendita erano sensibilmente diminuiti e ildelaveva preso particolarmente quota.