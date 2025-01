Oasport.it - LIVE Italia-Algeria 32-23, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: NON SVEGLIATECI!! Gli azzurri vincono ed accedono al Main Round

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.32 È festa grande per gliche si godono il folto pubblico di Herning. L’si qualifica aldeicon una partita d’anticipo grazie a due vittorie mai in discussione contro Tunisia ed.19.30 Domenico Ebner viene premiato come miglior giocatore dell’incontro. Il portiere azzurro ha trascinato l’nel primo tempo con 11 parate19.28 NON!! L’BATTE L’32-23 E SI QUALIFICA ALDEI!!60? Rete di Filippo Angiolini che si sblocca negli ultimi istanti del match.60? Parato il tiro di Bronzo, sul contropiede segna Chehri.31-23.59? Gran tiro di Naim che imbuca all’incrocio dei pali.31-22.59? Assist fantastico di Marrochi per Dapiran che trova la quarta rete della propria partita.