Dall'energia alla sicurezza alimentare, Lollobrigida racconta come l'Italia è diventato un partner strategico

“Il nostro know-how e i nostri prodotti,il riso italiano, sono apprezzati per la loro unicità e per l’attenzionequalità etradizione. Questo dialogo dimostra chenon è solo un attore sul mercato, ma unper costruire soluzioni concrete a sfide globalila”. Così a Formiche.net il ministro dell’Agricoltura, della Sovranitàe delle Foreste, Francesco, dopo il bilaterale con l’omologo emiratino Thani bin Ahmed Al Zeyoudi. Non solo energia, tra Italia ed Emirati Arabi Uniti c’è anche un intenso dialogo per rafforzare la cooperazione agricola e commerciale: occasione di business per le nostre imprese e di riflessione sul Piano Mattei.Più cooperazione Parola d’ordine cooperazione, che si inserisce nei già ottimi rapporti tra le due parti: l’incontro ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare ulteriormente i rapporti bilaterali e sviluppare settori di interesse comune.