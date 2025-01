Movieplayer.it - Ritorno al futuro: Michael J. Fox ricrea due momenti iconici della saga di Robert Zemeckis

La startrilogia si è riunita con due colleghi di set al Fan Expo di New Orleans. In vista del quarantesimo anniversario dall'uscita nelle sale dialJ. Fox ha partecipato al Fan Expo di New Orleans e ha offerto un tuffo nel passato agli appassionati. Insieme a Christopher Lloyd, Lea Thompson e Thomas F. Wilson, Fox ha incontrato anche la star del rock Huey Lewis, il cantante di Power of Love, tra le canzoni simbolo del franchise. Le scenete dialLewis ha colto l'occasione perre il proprio cameo insieme a Fox. La società di noleggio auto DeloreanRental.com ha condiviso una fotocoppia al Fan Expo, .