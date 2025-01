Notizie Asvis | Rifiuti urbani l’Italia si conferma forte su differenziata e riduzione discariche

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 10 gennaio 2025 Nel 2023 la produzione diin Italia ha raggiunto quasi 29,3 milioni di tonnellate, registrando un incremento dello 0,7% rispetto all’anno precedente. Il dato, insieme a quelli relativi alla gestione e al trattamento dei, è tratto dal Rapporto2024, pubblicato a fine dicembre dall’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Tra i progressi del Paese, invece, c’è il significativo miglioramento nella raccolta, ora al 66,6%, in aumento dell’1,4% rispetto al 2022.Il risultato riflette un impegno crescente nella gestione sostenibile dei, evidenziando unadelle disparità territoriali e un’avanzata verso gli obiettivi europei per il 2035.