Elezioni Montecatini, i giudici devono decidere sul riconteggio

Terme, 15 gennaio 2025 – Il collegio si è ritirato in camera di consiglio per deliberare e la decisione sarà presa nel giro di qualche giorno. È stato discusso ieri mattina, a Roma, davanti al Consiglio di Stato, l’appello presentato dall’ex sindaco Luca Baroncini, contro la decisione del Tar della Toscana che non ha accolto la richiesta didei voti del ballottaggio che la scorsa primavera ha visto Claudio Del Rosso vincere le. La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale, lo scorso 10 ottobre, aveva respinto il ricorso presentato da Edoardo Fanucci e rigettato quello avanzato da Baroncini contro l’elezione dell’attuale sindaco. Non è stato così disposto undei voti. È finito così il primo grado dei procedimenti nati in seguito alla contestazione di alcuni voti che avrebbero potuto ribaltare il risultato del primo e del secondo turno alleamministrative.