Cina | vede 1039 mln viaggi in treno nel primo giorno di picco per feste

Romadailynews.it - Cina: vede 10,39 mln viaggi in treno nel primo giorno di picco per feste

Le ferrovie cinesi hanno registrato 10,39 milioni diieri,della corsa aiper la Festa di primavera di quest’anno, nota anche come chunyun, secondo i dati pubblicati oggi dalla China State Railway Group Co, Ltd. Fino alle 8:30 di questa mattina, la piattaforma 12306 per la prenotazione dei biglietti ferroviari aveva venduto 120 milioni di biglietti per il chunyun, un periodo di 40 giorni che termina il 22 febbraio, secondo la societa’. Oggi, secondodel periodo di punta, si prevedono 11 milioni diferroviari in tutto il Paese, ha dichiarato la societa’, aggiungendo che saranno messi in funzione altri 554 treni per soddisfare la crescente domanda. Il flusso di passeggeri sara’ particolarmente massiccio nelle principali citta’, come Shanghai, Pechino, Guangzhou e Shenzhen, nella giornata di oggi, ha dichiarato l’azienda.