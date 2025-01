Romadailynews.it - Cina: programma trade-in aumenta vendite beni di consumo a +1.300 mld yuan

Leggi su Romadailynews.it

I ricavi delledidinell’ambito deldi-in sostenuto dalle politiche dellahanno superato i 1.300 miliardi di(180,85 miliardi di dollari), hanno mostrato oggi i dati forniti dal ministero cinese del Commercio. I prodotti ecologici e smart sono molto richiesti, con un aumento delleal dettaglio di veicoli a nuova energia di oltre il 40% nel 2024, secondo il ministero. A marzo, il Consiglio di Stato ha pubblicato un piano d’azione per l’attuazione di aggiornamenti su larga scala delle attrezzature e il-in didi, quasi 15 anni dopo l’ultima campagna simile di rinnovamento. Come ultima iniziativa, l’8 gennaio laaveva annunciato una serie di misure per ampliare la portata deldi-in deidi, nell’ottica di stimolare la domanda interna e la crescita economica.