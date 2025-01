Ilrestodelcarlino.it - Marche, l’allarme delle aziende: “Assunzione per 13mila ma figure introvabili”

Ancona, 14 gennaio 2025 – Cercansi operai specializzati. Lesono pronte ad assumere quasipersone solo a gennaio ma la difficoltà sta nel reperire lepreposte perché ne mancano più della metà, il 55,6% per la precisione. Non ci sono o non sono sufficientemente formate.viene lanciato dalla Confartigianato che parla di “” e punta il dito anche sul mondo della scuola, non al passo con i tempi e non in grado di sfornare studenti pronti al mondo del lavoro. “E’ fondamentale – sottolineano Moira Amaranti e Gilberto Gasparoni, presidente e segretario regionale della Confartigianato– favorire lo sviluppo di professionalità adeguate ai fabbisogniimprese, supportando percorsi di alternanza scuola-lavoro, iniziative di orientamento scolastico-professionale e di diffusioneesperienze maggiormente significative per l’inserimento lavorativo dei giovani nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese”.