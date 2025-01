Ilrestodelcarlino.it - Mannion riceve il Reverberi in campo

Consegnato a Nicoil ‘Premio’. Durante l’intervallo della partita tra i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano e la Pallacanestro Reggiana, Alberto Olmi sindaco di Quattro Castella e Davide Giudici, presidente provinciale Fip, hanno infatti recapitato il trofeo di miglior giocatore della passata stagione al play-guardia che si era distinto con la maglia di Varese.non era riuscito ad essere presente alla 38ª edizione, ma aveva comunque inviato un messaggio di ringraziamento per un premio che resta un riferimento importante per tutta la pallacanestro e che in passato è stato vinto anche da campioni del calibro di Antonello Riva, Gianluca Basile, Gregor Fucka, Carlton Myers, Danilo Gallinari e tanti altri, tra cui il reggiano Nicolò Melli. f.p.