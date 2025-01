Dilei.it - I sottaceti ci fanno bene?

Leggi su Dilei.it

Cetriolini, cipolline, capperi, mix di verdure e chi più ne ha più ne metta, ma: ici? Li mangiamo come aperitivo, ci stuzzicano nei panini e rendono speciali delle golosità anti freddo come gli irresistibili panini con wurstel e crauti, ma siamo sicuri che si tratti di verdure con lo stesso valore nutrizionale di quelle fresche? Proviamo a rispondere ai quesiti più frequenti a riguardo, tenendo a mente il fatto che quando si parla disi includono tantissime tipologie di prodotti con un valore biologico differente.Cosa sonoIsono un prodotto conservato che può essere prodotto sia artigianalmente sia a livello industriale. I vegetali vengono marinati a lungo nell’aceto per essere conservati in un vasetto sottovuoto con preparazioni differenti a seconda della ricetta.