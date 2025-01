Sport.quotidiano.net - Supercoppa alle spalle, all'Inter basta Darmian per battere il Venezia: scavalcata l’Atalanta

La medicina dell', dopo la sconfitta in, è una vittoria di misura a. Ci pensa, ribadendo a rete al quarto d'ora dopo una grande parata di Stankovic su Lautaro Martinez. Un gol e tre punti che pesano tantissimo. I nerazzurri sono gli unici, tra i reduci dal torneo in Arabia, a strappare il successo nel fine settimana di campionato. Lo 0-1 del Penzo arriva senza sei titolari dal 1', di cui tre non convocati (Acerbi, Calhanoglu e Mkhitaryan i cui tempi di rientro sono da valutare) e altrettanti inizialmente in panchina (Pavard, Dimarco e Thuram) che entrano solo nel secondo tempo. I campioni d'Italia hanno due partite da recuperare e una di queste sarà mercoledì sera al Meazza contro il Bologna, ma Inzaghi non può fare grandi calcoli nello stilare la formazione.