MotoGP, Marc Marquez: "Ho già raggiunto il mio obiettivo. Vincere un altro titolo sarebbe un bonus"

Dopo un lungo calvario, cominciato il 19 luglio 2020 con il terribile incidente di Jerez,è pronto a competere nuovamente per ilalla vigilia del Mondiale2025. Il fuoriclasse spagnolo avrà a disposizione infatti la moto più competitiva della griglia (la Ducati ufficiale GP25) e sarà uno dei favoriti principali per la vittoria del campionato insieme al nuovo compagno di squadra Francesco Bagnaia.In un’intervista concessa al sito della, il 31enne di Cervera è tornato a parlare della sofferta decisione di lasciare la Honda a fine 2023: “Naturalmente, quando si fa una mossa del genere, si mette molta pressione su se stessi e ci possono essere commenti negativi se non si ottiene ciò che si vuole. Ma io ho già ottenuto quello che volevo: prolungare la mia carriera ed essere di nuovo competitivo.