Formiche.net - Inclusione e dialogo. L’eredità di Del Re per il Sahel

Leggi su Formiche.net

Tre anni e mezzo di mandato, tre rinnovi consecutivi e una regione che incarna le sfide geopolitiche del nostro tempo: Emanuela Del Re ha lasciato da poche settimane il ruolo di Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il, consegnando alla comunità internazionale un’eredità basata su. “La sua visione strategica e la sua leadership hanno contribuito a rafforzare le iniziative di pace e stabilità”, spiegano le motivazioni del premio ricevuto dalla comunità della diaspora maliana a fine novembre, in cui si aggiunge come la ex viceministro degli Affari Esteri italiana, nel suo ruolo europeo si è “distinta per la capacità di mantenere aperti canali di comunicazione con il Mali e altri Paesi della regione, nonostante i complessi contesti politici e di sicurezza”.