Tvpertutti.it - C'è Posta, Alessandro traditore. «Fai l'uomo!», padre di Lina lo umilia

Leggi su Tvpertutti.it

La puntata di sabato 11 gennaio 2025 di C'èPer Te ha regalato momenti intensi e carichi di emozioni. Protagonista di una storia è stato, un giovaneche ha deciso di tentare l'ultima carta per riconquistare la fiducia di, la sua ex fidanzata, dopo un rapporto tormentato segnato da tradimenti e menzogne.Come raccontato a C'èPer Tehanno vissuto un'intensa storia d'amore durata cinque anni. Il loro rapporto è stato minato da episodi di corna da parte di, che hanno portatoa prendere la sofferta decisione di lasciarlo. Tutto ha avuto inizio nel 2022, quandoha iniziato a frequentare una collega sul posto di lavoro. Le conversazioni tra i due, inizialmente amichevoli, hanno presto assunto toni più intimi. Un messaggio in particolare ha incrinato la fiducia di: "Vorrei fare la doccia con te", scritto dalla ragazza, alla qualeha risposto: "Anche io, anche due o tre".