Quotidiano.net - Le attrici da tenere d'occhio nel 2025

Leggi su Quotidiano.net

Sono numerose le pellicole in uscita nele molte di esse rappresentano un momento cruciale e importante nella carriera degli attori scelti per il cast. Il successo al botteghino può rappresentare una conferma per nomi blasonati del mondo di Hollywood ma per gli artisti emergenti rappresentano un passo fondamentale per ampliare il proprio nome nello star system. E ci sono diverseche, nel, sono dasotto ampia considerazione, pronte a confermare il loro successo e la loro fama a livello internazionale. Critici e box office permettendo. Jessica Alexander Attrice e modella di origine inglese, ha iniziato la sua carriera con alcuni cortometraggi e ha ottenuto riconoscimenti per il suo ruolo nella serie Get Even (uscita nel 2020), e ha fatto il suo debutto cinematografico in Glasshouse e A Banquet (entrambi del 2021).