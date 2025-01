Il presidente Rocca in udienza da Papa Francesco

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 10 gennaio 2025 – "Un incontro, come sempre, carico di gioia e di speranza, quello con il Santo Padre. Conabbiamo avuto modo di dialogare sulle tante sfide che il Giubileo comporta, soprattutto in ambito sanitario". Scrive così sui suoi canali social ildella Regione Lazio, dopo il tradizionale incontro con il Pontefice di inizio anno.Ringrazio molto Sua Santità per avermi fatto dono della preghiera del buon umore scritta da Tommaso Moro. L'empatia e la positività sono, per un ottimista come me, risorse fondamentali per la buona riuscita di questo grande momento storico".