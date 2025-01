Iodonna.it - Secondo quanto riportato da TMZ, la love story tra l'attrice e imprenditrice e Cash Warren sarebbe giunta al capolinea. Dopo tre anni, finisce anche la relazione tra la figlia di Cindy Crawford e Austin Butler

L’anno non è iniziato nel migliore dei modi per Jessica Alba.dal sito di gossip internazionale TMZ, la storia d’amore dell‘con il maritoale i duero prossimi al divorzio16di matrimonio. E non è l’unica coppia scoppiata dell’anno. Sempre TMZ, riferisce di un’altra star appena tornata single: Kaia Gerber.tred’amore, ladisiro lasciati. Amori da archiviare: dai Ferragnez ai Bennifer, le coppie scoppiate nel 2024 X Leggi› Chng Tatum e Zoë Kravitz: amore al? › Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino, amore al? Jessica Alba e: il divorzioAlcune fonti vicine alla coppia avrebbero riferito che i due stavano vivendo un momento difficile che li ha portati a decidere per la separazionetantiinsieme.